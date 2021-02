Um den Klimawandel aufzuhalten, sind Wälder wahrscheinlich noch wichtiger: Bäume können nämlich mehr Kohlenstoff aus der Luft holen als bisher angenommen.

Das ist die Schlussfolgerung aus einer Biologie-Studie aus den USA. Die Autoren haben darin ein bekanntes Phänomen untersucht, nämlich die gestiegene Wassernutzungseffizienz von Bäumen. Das heißt, dass in den vergangenen 120 Jahren Bäume im Schnitt immer weniger Wasser verbraucht haben, um CO2 in Sauerstoff und Kohlenstoff umzuwandeln.

Bisher war eine Vermutung, dass die Bäume die Poren an ihren Blätttern verkleinert haben, damit nicht so viel Wasser verdunstet. Die neuen Ergebnisse zeigen nun aber: In den letzten 120 Jahren haben Bäume einfach mehr Photosynthese betrieben, also mehr CO2 umgewandelt und mehr Kohlenstoff gespeichert - und damit auch mehr Wasser. Die Forschenden gehen davon aus, dass die Pflanzen auf mehr CO2 in der Atmosphäre reagiert haben - und dass Wälder also mehr Kohlenstoff speichern können als bisher geglaubt.