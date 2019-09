In vielen tropischen und subtropischen Ländern sind sie sogar ein Grundnahrungsmittel und auch wegen der Exporte ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Ein Forschungsteam der Uni Exeter in Großbritannien warnt jetzt in einer Studie, dass die Bananen-Ernte in vielen Ländern durch den Klimawandel in Zukunft deutlich geringer ausfallen könnte.

Das Team hat Klimadaten und Daten zur Bananenernte aus 27 Ländern ausgewertet, die für den Großteil der weltweiten Produktion sorgen. Auf dieser Basis entwickelten die Forschenden Modelle für Zukunftsvorhersagen. Ergebnis: Selbst wenn die Temperaturen nur leicht steigen, wird es in den nächsten 30 Jahren insgesamt deutliche Ernteeinbußen geben. Betroffen sind unter anderem Kolumbien, Costa-Rica, Indien und Brasilien. Andere Länder könnten dagegen von der Erderwärmung profitieren, darunter afrikanische Staaten und Ecuador, der Bananen-Exportweltmeister. Noch nicht eingerechnet in der Prognose sind allerdings Schäden durch zunehmende Wetter-Extreme.

Unabhängig vom Klimawandel sind Bananen auch durch einen gefährlichen Pilz bedroht. Der Krankheitserreger aus Südostasien breitet sich seit den 1990er Jahren immer weiter aus.