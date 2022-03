Die heftigen Waldbrände in Australien rund um den Jahreswechsel 2019/2020 haben mehr als zwölf Millionen Hektar Wald vernichtet.

Und sie haben womöglich auch die Ozonschicht geschädigt. Das schreiben Forschende in der Fachzeitschrift Science. Sie haben anhand von Satellitendaten untersucht, wie sich die Brände in der Luft ausgewirkt haben. Ihren Untersuchungen zufolge haben die Rauchpartikel die Zusammensetzung der Gase in der Stratosphäre deutlich verändert. Zum Beispiel wurde mehr Formaldehyd und Chlornitrat nachgewiesen. Zugleich gingen andere Stoffe wie Ozon und Stickstoffdioxid zurück. All das könnte sich auch auf die Ozonschicht auswirken.

Erholung der Ozonschicht wohl gestört

Die Ozonschicht schützt uns vor UV-Strahlen. Sie wurde bis in die 1980er Jahre beschädigt, durch Mittel wie FCKW, das als Kälte- und Lösungsmittel verwendet wurde. Mittlerweile sind die längst verboten und die Ozonschicht soll sich bis Mitte des 21. Jahrhunderts regenerieren. Die Forschenden schreiben, dass diese Erholung durch Waldbrände aber möglicherweise gestört wird.

Andere Experten bewerten die Aussagen zum Teil kritisch: Sie sagen, die Messungen könnten ungenau sein und ein Zusammenhang zu den Bränden sei nicht eindeutig belegt.