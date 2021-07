Der Amazonas wird immer wieder als grüne Lunge der Erde bezeichnet.

Wegen des Klimawandels und der Regenwald-Abholzung stimmt das aber immer weniger. Eine Studie in der Fachzeitschrift Nature kommt zu dem Schluss, dass inzwischen ein Teil des Amazonasbeckens mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre abgibt, als er aufnimmt. Brasilianische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben zwischen 2010 und 2018 in verschiedenen Regionen und Höhenlagen des Amazonas rund 600 Luftproben genommen. Ergebnis war, dass besonders der südöstliche Teil mehr Treibhausgas abgibt, verstärkt in der Trockenzeit.

Wald und Boden können laut Studie dort weniger CO2 speichern, weil sie abgeholzt oder brandgerodet werden. Die Flächen werden für Ackerbau und Viehzucht nutzbar gemacht. Außerdem spielen die Temperaturen eine Rolle. Sie sind in der Trockenzeit im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter um fast drei Grad gestiegen.