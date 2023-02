In den letzten Jahren waren die Sommer hier bei uns in Europa sehr heiß und es hat wenig geregnet.

Wie ungewöhnlich das ist, hat jetzt ein Wissenschaftsteam mit einer neuen Methode nachgewiesen. Dafür wurden die Isotope von Sauerstoff und Kohlenstoff in den Jahresringen von Bäumen an 26 Standorten in ganz Europa gemessen und analysiert. Die Forschenden schreiben im Fachmagazin "Nature Communications Earth & Environment", dass sie damit nachträglich rekonstruieren können, wie die Sommer in Europa waren - und zwar bis zurück ins Jahr 1600.

Laut den Forschenden zeigen die Daten einen langfristigen Trend zur Austrocknung ab Mitte des 20. Jahrhunderts. Daraus werde außerdem klar, wie empfindlich alle Baumarten in ganz Europa auf die sommerliche Trockenheit reagieren - egal, wo sie stehen. Die Studie kommt zu dem Schluss: Im Vergleich zu den vergangenen Jahrhunderten sind die Sommerdürren in Europa in den letzten Jahren sehr ungewöhnlich - und sehr wahrscheinlich durch menschengemachte Faktoren beeinflusst worden.