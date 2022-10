Der diesjährige Sommer war in Europa sehr heiß - und vor allem trocken.

Ein Forschungsteam hat analysiert, wie viel häufiger solche Dürresommer durch die Erderwärmung werden. In einer Studie für die World Weather Attribution Group schreiben die Forschenden, dass der laufende Klimawandel einen Dürresommer in West- und Mitteleuropa mindestens drei Mal so wahrscheinlich macht wie früher. Ohne die menschengemachte Erderwärmung wäre eine Dürre wie dieses Jahr nur alle 60 bis 80 Jahre zu erwarten gewesen.