Ein internationales Forscherteam belegt das jetzt in einer neuen Studie. Es hat berechnet, wie oft Hitzewellen und Dürren auftreten, wenn es auf der Erde zwei Grad wärmer ist als vor der Industrialisierung. Aktuell ist es etwa ein Grad wärmer, aber Fachleute rechnen damit, dass in ein paar Jahrzehnten auch zwei Grad erreicht sein könnten.

Die Forscher der neuen Studie sagen, dass bei so einem Szenario Hitzewellen und Dürren oft gleichzeitig auftreten werden - und dass so etwas häufiger vorkommen wird. Vor 1980 gab es solche Klimasituationen statistisch gesehen nur alle 33 Jahre. Durch den Klimawandel könnten sie in Zukunft vier Mal so oft auftreten.

Für Mitteleuropa ergeben die Simulationen, dass es alle vier bis zehn Jahre Dürre und Hitze gleichzeitig geben könnte. Wichtig ist, wie viel Regen fällt. Fällt wenig Regen und ist der Boden trocken, verstärkt das die Hitze, die dann den Boden noch mehr austrocknet. Bei mehr Regen kann diese Spirale eher unterbrochen werden.