Wenn wir darüber reden, welche Konsequenzen der Klimawandel in Zukunft haben wird, geht es meistens um Geld.

Ein internationales Forschungsteam hat jetzt bewusst einen anderen Ansatz gewählt und den Fokus auf Menschen gelegt. Konkret haben die Forschenden untersucht, wie viele Menschen in Zukunft außerhalb der so genannten menschlichen Klima-Nische leben könnten: Die definieren sie als den Temperaturbereich, in dem Menschen bevorzugt siedeln - und der liegt bei einer Jahresmitteltemperatur zwischen 11 und 15 Grad Celsius.

Angesichts der aktuellen Klimapolitik dürfte die Durchschnitttemperatur auf der Erde bis Ende des Jahrhunderts um 2,7 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter steigen. Das würde bedeuten, dass jede dritte Person außerhalb dieser Klimanische leben würde. Aktuell gilt das schon für gut jede elfte Person.

Von den steigenden Temperaturen werden am stärksten die Menschen in Indien, Nigeria und Indonesien betroffen sein.

An der Studie unbeteiligte Forschende halten den Ansatz für innovativ, weisen aber darauf hin, dass eine Reihe von Faktoren nicht berücksichtigt und viele weitere Fragen aufgeworfen werden.