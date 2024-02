Gegen den Klimawandel helfen neue Bäume. Denn die holen beim Wachsen CO2 aus der Atmosphäre.

Doch einfach irgendwo Bäume zu pflanzen, kann auch Probleme machen. Darauf weist eine Studie im Fachmagazin Science hin. Die Autorinnen haben sich ein großes Aufforstungsprogramm in Afrika genauer angesehen. Dabei sollen in den nächsten Jahren in über 30 Ländern 100 Millionen Hektar Wald wiederhergestellt werden.

Das Problem ist laut dem Team, dass dabei auch auf Flächen Bäume gepflanzt werden, die nie Wald waren, zum Beispiel in Savannen oder Graslandschaften. Gut die Hälfte der Projekte läuft in solchen Gegenden, und das kann die Ökosysteme dort verändern. Wissenschaftler, die nicht an der Studie beteiligt sind, weisen daraufhin, dass es bei Aufforstung wichtig ist, lokal genau zu schauen, welche Auswirkungen die neuen Bäume haben könnten. Außerdem sollten Baumarten gewählt werden, die in der Gegend auch schon vorkommen.

