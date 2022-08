Ein internationales Forschungsteam fordert deshalb in einem Artikel in der Fachzeitschrift PNAS, sich auch mit Worst-Case-Szenarien durch den Klimawandel zu befassen. Diese Szenarien seien zwar unwahrscheinlicher, aber nicht ausgeschlossen und die möglichen Folgen reichten bis zum Aussterben der Menscheit.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kritisieren, dass sich der Weltklimarat bisher nur mit Temperaturanstiegen von um die zwei Grad befasst habe. Angesichts der derzeitigen Klimaschutzmaßnahmen steuere die Welt aber bis zum Jahr 2100 auf einen Anstieg um 2,1 bis 3,9 Grad zu. Dann könnten ganze Länder nicht mehr bewohnbar sein.



Mögliche Folgen: Soziale Unruhen und Konflikte



Schon bis 2070 könnten - statt aktuell 30 Millionen - bis zu zwei Milliarden Menschen in Gebieten mit extremer Hitze leben, also einer jährlichen Durchschnittstemperatur von über 29 Grad. Diese Regionen, etwa in Afrika und Asien, gehören zu den am dichtesten besiedelten und gleichzeitig den politisch instabilsten. Dies könne zu Migration, sozialen Unruhen und internationalen Konflikten führen.



Solche Zusammenhänge müssten unbedingt in künftige Risikobewertungen einfließen.