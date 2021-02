Olympische Sommerspiele nördlich des Polarkreises? Wenn es mit dem Klimawandel so weiter geht, dann könnte es 2032 so weit sein, prophezeit die Gemeinde Salla im Norden Finnlands.

In einer Pressekonferenz erklärte der Bürgermeister den Gedanken hinter der Bewerbung. Er ist besorgt über den Klimawandel und geht davon aus, dass 2032 ein Wendepunkt wird - nicht nur für Finnland, sondern für den ganzen Planeten. Die Sommer würden immer heißer und die Winter kürzer. Der Bürgermeister fordert alle Menschen auf der Welt auf, etwas gegen den Klimawandel zu tun.



Salla ist der kälteste Ort in Finnland, Temperaturen von bis minus 50 Grad sind dort normal. Die Einwohner und Einwohnerinnen möchten, dass ihre Gemeinde eisig und frostig bleibt. Am Ende des Clips fragt ein Bewohner, ob wir wirklich wollen, dass die Sommerspiele in Salla stattfinden.



Offizielle Bewerbungen für 2032 gibt es auch aus Mumbai, Istanbul und der Rhein-Ruhr-Region.