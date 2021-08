Durch Erderwärmung wird nämlich auch der Ozean wärmer. Forschende aus Großbritannien und Chile haben untersucht, was das für die Tiere bedeutet. Bekannt ist, dass die Fische durch das wärmere Wasser kleiner werden. Damit kompensieren sie, dass ihre Muskeln mehr Energie verbrauchen, wenn sie im Wasser nicht mehr genug gekühlt werden. Durch ihre kleineren Körper haben sie dann aber Schwierigkeiten, in bessere Lebensräume auszuweichen - denn für weite Reisen durch den Ozean sind sie zu schwach.



Laut der neuen Studie passiert diese Entwicklung im Moment in einem Tempo, das es für viele Arten unmöglich macht, sich anzupassen. Die Forschenden haben für ihre Untersuchungen Daten zur Evolution von Fischen über mehr als 150 Millionen Jahre ausgewertet. Sie schauten unter anderem auf Arten wie Hering, Sardine und Thunfisch.