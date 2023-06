Wer schonmal in einem Flugzeug saß, kennt das wahrscheinlich: Plötzlich fängt's an zu wackeln, die Anschnallzeichen gehen an und es darf erstmal niemand mehr aufs Klo. In Extremfällen können Menschen sogar verletzt werden.

Solche Turbulenzen oder Luftlöcher sind starke Luftbewegungen, die ohne sichtbare Wolkenbewegungen entstehen. Und: Sie werden immer häufiger. Wie Forschende in einem Fachmagazin schreiben, ist vor allem die Route zwischen Nordamerika und Europa betroffen, aber auch Strecken über Europa, dem Nahen Osten oder dem Südatlantik. An einer typischen Stelle zwischen Nordamerika und Europa gibt es demnach mittlerweile 55 Prozent mehr heftige Turbulenzen als vor rund 45 Jahren - und auch moderate und leichte Turbulenzen haben deutlich zugenommen. Grund ist der Klimawandel. Die Forschenden sagen: Die Fluggesellschaften müssen sich überlegen, wie sie mit den stärkeren Turbulenzen umgehen. Jede zusätzliche Minute in Turbulenzen nutzt ihnen zufolge das Flugzeug mehr ab und erhöht das Risiko, dass Fluggäste oder Flugbegleitpersonal verletzt werden. Schon jetzt kosteten Turbulenzen allein die US-Luftfahrtbranche 150 bis 500 Millionen US-Dollar pro Jahr.