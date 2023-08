Zu erforschen, welche Folgen der Klimawandel auf die Antarktis hat, könnte in Zukunft schwieriger werden.

Die Zeitschrift Nature berichtet, dass die Australian Antarctic Division - eine Forschungsgruppe des australischen Umweltministeriums - mehrere Projekte komplett streichen oder verkleinern musste. Das Budget der Forschungsgruppe ist um mehrere Millionen Australische Dollar gekürzt worden. Dazu gehören auch Studien, die untersuchen, wie sich das Meereis durch die Klimaerwärmung verändert.

Australien hat drei ständige Forschungsstationen in der Antarktis. Zwei davon werden wegen der Streichungen in der kommenden Saison nicht mehr in normalem Umfang besetzt sein. Die Etat-Kürzungen kommen kurz nach der Nachricht, dass das Meereis in der Antarktis einen drastischen und überraschenden neuen Tiefstand erreicht hat.