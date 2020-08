Bergwandern wird gefährlicher

Der Klimawandel hat für einige Lebensbereiche negative Folgen – unter anderem kann es auch das Wandern in den Alpen gefährlicher machen.

Zu diesem Schluss kommen Fachleute an einem Schweizer Lawinen-Forschungsinstitut in einer Überblicksstudie. Sie sagen, durch den Klimawandel gibt es in Bergregionen trockenere Sommer, mehr Hitzetage, heftigeren Regen und Winter mit weniger Schnee. Demnach tauen auch die Permafrostböden auf, was zu mehr Steinschlag oder Felsstürzen führt. Davor bieten laut Studie auch Wälder keinen Schutz mehr, weil auch sie vom Klimawandel geschädigt sind. Besonders betroffen sind den Fachleuten zufolge höher gelegene Berg- und Alpinwanderwege. Schlammlawinen und Erdrutsche könnten aber auch Täler erreichen.

In der Schweiz wurden wegen der zunehmenden Gefahren schon mehrere Wanderwege gesperrt.