Schneeschuhhasen haben im Winter ein helles, im Sommer ein dunkleres Fell.

Den Tieren, die im nördlichen Amerika leben, dient das als Tarnung: Ein weißer Hase ist auf weißem Schnee für ihre Jäger nicht so leicht zu erkennen. Der Wechsel der Fellfarbe richtet sich nach der Menge des Tageslichts. Deshalb macht der Klimawandel der Tarnung einen Strich durch die Rechnung: Der erste Schnee fällt später im Jahr als früher - und für einige Wochen laufen schneeweiße Hasen auf dunkler Erde herum.

Zu einer höheren Sterblichkeitsrate der Hasen führt das aber nicht: Das zeigt eine Studie, die als Preprint veröffentlicht wurde. Als Grund fanden die Forschenden, dass die Hasen ihren Stoffwechsel in diesen Wochen schon auf "Winter" umgestellt hatten. Sie brauchten deshalb weniger Zeit in die Nahrungssuche zu investieren - und setzten sich damit auch nicht so lange den Augen potenzieller Jäger aus.