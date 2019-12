Das schreibt ein Gruppe Forschender in einem offenen Brief im Fachmagazin The Lancet Planetary Health. Darin warnen sie, dass das Vieh auf der Welt große Mengen an Methan erzeugt und gleichzeitig Wälder zerstört werden, um Weideflächen für die Tiere zu gewinnen und Futtergetreide für sie anzubauen. Das Problem dabei: Mit dem Wald fallen auch Speichermöglichkeiten für Kohlendioxid weg, das klimaschädliche Gas gelangt aslo in die Atmosphäre. Deshalb rufen die Forschenden dazu auf, weniger Fleisch und Milchprodukte zu essen.

Weiter heißt es in dem offenen Brief, dass die Regierungen aller Länder außer den ganz armen ein Datum festlegen sollten, ab dem ihre Viehproduktion sinkt - und zwar innerhalb der nächsten zehn Jahre. Generell müsse die ganze Landwirtschaft umgebaut werden, um den Klimawandel so gut wie möglich abzuschwächen.

Über das Thema berichtet auch der Guardian.