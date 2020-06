Ein internationales Klima-Forschungsteam sagt jetzt, dass der vorgezogene Frühling auch Dürren im Sommer verschlimmern kann. Sie haben sich unter anderem den Jahrhundert-Sommer 2018 angesehen. In dem Jahr waren der März und April in großen Teilen Mitteleuropas viel sonniger und wärmer als normal. Die Natur ist deshalb geradezu explodiert. Das hatte allerdings einige Nebenwirkungen: Beim Wachsen entziehen die Pflanzen dem Boden Wasser - je üppiger, desto mehr. Das fehlt dann für die spätere Vegetation. Außerdem kann aus dem trockenen Boden kein Wasser mehr verdunsten und für Kühlung sorgen, dementsprechend wird es heißer und noch trockener. Und wenn die vielen Pflanzen wegen der Dürre im Sommer zum Teil vertrocknen, können sie auch kein Kohlendioxid mehr binden, was wiederum den Klimawandel verstärkt.

Laut den Berechnungen kann man mit dem "Frühlingseffekt" etwa die Hälfte der Trockenheit in Mitteleuropa im Sommer 2018 erklären. Damals wurden in den meisten Regionen die höchsten Temperaturen und die geringsten Niederschläge der vergangenen 40 Jahre gemessen.