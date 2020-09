Der Klimawandel verändert vieles: Die Tier- und Pflanzenwelt, das Leben der Menschen - und auch die Astronomie.

Die Erderwärmung führt zu unschärferen Bildern vom All. Auch Veränderungen beim Wind und in der Atmosphäre wirken sich aus. Das schreibt ein internationales Forschungsteam im Fachblatt Nature.

Die Forschenden haben Daten gesammelt an der Beobachtungsstation der Europäischen Sternwarte in der Atacama-Wüste in Chile. Dort ist die Durchschnitts-Temperatur demnach in den letzten 40 Jahren um anderthalb Grad gestiegen - mehr als im weltweiten Mittel. Weil das Kühlungssystem der Teleskope nicht auf so hohe Temperaturen ausgelegt ist, kommt es laut der Studie schon jetzt zu Turbulenzen. Die gefährdeten die Beobachtungsqualität.

Die Forschenden schreiben, dass sich die Astronomie an die neuen Bedingungen anpassen muss - zum Beispiel beim Bau neuer Teleskope. In der Atacama-Wüste entsteht gerade ein zweites Observatorium - es soll das weltweit größte optische Teleskop der Welt werden.