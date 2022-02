Gasherde galten bislang eigentlich als energieeffizienter als Herde, die mit Strom betrieben werden.

Doch möglicherweise ist es nicht so klimaschonend wie gedacht, mit Gas zu kochen. Denn Gasherde setzen selbst in ausgeschaltetem Zustand Methan frei. Und das ist ein Treibhausgas. Wie groß dieses Problem ist, haben US-Forscher ermittelt.

Kleine Untersuchung, großes Problem

Sie untersuchten rund 50 Herde in Kalifornien, indem sie die Küchen, in denen Herde standen, versiegelten und den Methanausstoß analysierten. Die Ergebnisse rechneten sie auf die ganzen USA hoch. Demnach erwärmen die Gasherde im ausgeschalteten Zustand in den USA pro Jahr das Klima so stark wie die Abgase von rund 380.000 US-üblichen Autos. Das berichten die Wissenschaftler im Magazin Environmental Science & Technology.

In den USA kochen mehr als 40 Millionen Haushalte mit Gas. Wie viel Methan ausgeschaltete Gasherde in Deutschland freisetzen, ist unklar.