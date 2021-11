Mit dem Klimawandel werden Hurrikans heftiger - und sie könnten in Zukunft wohl auch öfter im Doppelpack auftreten, also kurz hintereinander.

Zwei Forscher der Princeton University in den USA haben ausgerechnet, dass sich der Abstand zwischen zwei Hurrikans an der US-Golfküste in den letzten Jahren schon um einen Tag verringert hat. Besonders betroffen davon sind die Bundesstaaten Florida und Louisiana. Unter Doppelstürmen verstehen die Forschenden Hurrikans im Abstand von nur zehn Tagen. Hält der Klimawandel an, dann könnten solche Doppelstürme im Schnitt nicht mehr nur alle 15 Jahre einmal auftreten, sondern viel öfter, nämlich alle acht Jahre. Hurrikans mit 20 Tagen Abstand könnten statistisch gesehen jedes Jahr auftreten.

Mit den kürzeren Abständen wird es schwieriger für die betroffenen Regionen, Schäden wie kaputte Stromleitungen und Straßen zu reparieren und aufzuräumen. Damit könnten die Gebiete für Menschen in Zukunft unbewohnbar werden.

Für die Studie haben die Forscher Sturmdaten an der US-Golfküste seit 1979 ausgewertet und dann anhand von Klimamodellen simuliert, wie sich der Klimawandel auf die Anzahl, den Abstand und die Geschwindigkeit von Hurrikans auswirkt.