Durch die Erderwärmung schmelzen die Gletscher auf der Erde immer schneller ab.

Wie stark, beschreibt ein internationales Forschungsteam in der neuen Ausgabe des Fachmagazins Nature. Mithilfe von Satellitenaufnahmen und Luftbildern hat das Team das Schrumpfen von mehr als 200.000 Gletschern weltweit erfasst. Daraus hat es hochgerechnet, wie viel Schmelzwasser in Folge mit der Zeit in die Meere geflossen ist.

Betrachtet wurde der Beginn des 21. Jahrhunderts, die Spanne zwischen dem Jahr 2000 und 2019. In der Zeit ist der Meeresspiegel weiter angestiegen, und das Gletscher-Schmelzwasser hat dazu laut der Studie rund ein Fünftel beigetragen. Der Meeresspiegel erhöht sich sonst außerdem unter anderem auch dadurch, dass sich die Meere erwärmen und warmes Wasser ein größeres Volumen hat.

Fachleute haben heute auch die Situation der fünf letzten Gletscher in Deutschland vorgestellt. Sie sagen, dass die in zehn Jahren geschmolzen sein könnten. Vorher war die Annahme gewesen, dass das komplette Abschmelzen noch 30 Jahre dauern könnte.