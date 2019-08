Um aufs Flugzeug zu verzichten, ist sie emissionsfrei mit einem Segelboot über den Atlantik gefahren. Die Reise hat zwei Wochen gedauert. Mit an Bord waren der Vater der 16-Jährigen, zwei Profisegler und ein Filmemacher. Ihre Ankunft in Manhattan wurde von Fans bejubelt. Die Vereinten Nationen schickten 17 Segelboote zur Begrüßung, eines für jedes Klimaziel. Thunberg will in New York am UNO-Klimagipfel teilnehmen. Dazu kommen verschiedene Proteste und Konferenzen, unter anderem in Chile.