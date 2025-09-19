Wie machen wir unsere Wälder widerstandsfähiger gegen den Klimawandel? Ein gängiger Lösungsansatz ist mehr Vielfalt - also viele unterschiedliche Baumarten nebeneinander zu pflanzen.

Eine neue Studie unter Leitung der Uni Freiburg kommt zu dem Schluss: Eine hohe Artenvielfalt hilft Wäldern nicht immer.



Die Forschungsgruppe hat die Jahresringe von hunderten Bäumen in Europa angeschaut, und abgeglichen, wann es Dürrezeiten gab - und wie groß die Artenvielfalt rundherum war.

Um den Einfluss der Artenvielfalt getrennt von anderen Faktoren betrachten zu können, nutzte das Team Daten aus TreeDivNet, das ist das weltweit größte Netzwerk für Experimente zur Baumartenvielfalt.

Raus kam: Während einjähriger Dürreperioden wuchsen die Bäume besser, wenn viele verschiedene Arten um sie herum standen. Gab es aber längere Dürrezeiten innerhalb eines Jahres, oder war es mehrere Jahre lang trocken, waren die Ergebnisse nicht mehr so eindeutig. Manchmal ging mehr Artenvielfalt auch einher mit zusätzlichem Stress und mehr Wettbewerb um Wasser zwischen den Bäumen.



Das Team sagt: Einfach mehr verschiedene Baumarten in einen Wald zusammenzupacken, kann kein Universaltipp sein. Weil Dürren immer häufiger und intensiver werden, müsse die Strategie immer auch an lokale Bedingungen angepasst werden.



