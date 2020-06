Offenbar beeinflusst die Erderwärmung auch die großen, windgetriebenen Strömungs-Systeme der Ozeane. Das sind riesige Wasser-Wirbel, von denen es weltweit insgesamt acht gibt. Diese Systeme bestimmen unter anderem das Wetter und die Lebensbedingungen für Meeres-Lebewesen.

Ein internationales Forschungsteam hat globale Langzeit-Satellitendaten analysiert und festgestellt, dass sich die Wirbel in den vergangenen 40 Jahren in Richtung der Pole verschoben haben. Und zwar ganz schön rasant: 800 Meter legen die Strömungssysteme im Schnitt pro Jahr zurück. Das hat dramatische Konsequenzen: In den Küstenregionen, wo die Wirbel ursprünglich waren, wandern durch die veränderten Lebensbedingungen bestimmte Arten ab. Außerdem steigt in den neuen Aktivitäts-Gebieten der Wirbel der Meeresspiegel an. Und insgesamt gibt es durch den Wandel mehr nährstoffarme Meeresregionen mit entsprechend weniger Leben darin.

Die Forschenden warnen, dass die Verschiebung der Strömungswirbel die Weltmeere insgesamt stark verändern könnte.