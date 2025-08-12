Auch Tieren, die Tropenhitze gewohnt sind, kann es zu heiß werden.

Laut einer Studie in Fachjournal Nature Ecology and Evolution trifft der menschengemachte Klimawandel tropische Vogelarten stark. Heute sind sie zehnmal so oft extremer Hitze ausgesetzt wie noch vor 40 Jahren: Da waren es im Durchschnitt drei Tage im Jahr, heute sind es 30 Tage. Für Vögel ist das dramatisch, sagt das Studienteam. Sie reagieren besonders empfindlich auf Dehydrierung und Hitzestress, gerade beim Brüten. Seit 1980 sind die Bestände von tropischen Vögeln wegen des Klimawandels um ein Drittel zurückgegangen.

Weitere Studien mit ähnlichen Ergebnissen

Das können die Forschenden so genau sagen, weil sie für ihre Studie andere menschengemachte Ursachen rausgerechnet haben - etwa die Zerstörung der Lebensräume durchs Abholzen. Tatsächlich ist der Klimawandel mit mehr Hitze-Extremen inzwischen das größte Problem für tropische Vögel. Das könnte Ergebnisse mehrerer Beobachtungsstudien in unberührten Regenwäldern am Amazonas und in Panama erklären. Dort wurden - bisher ohne erkennbaren Grund - große Verluste von Vögeln dokumentiert.