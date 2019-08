Die Pilgerreise könnte in Zukunft aber immer mehr zur Gefahr werden, warnen jetzt Forschende aus den USA. Denn durch den Klimawandel wird es in Saudi-Arabien deutlich mehr Tage im Jahr geben, an denen die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit so stark ansteigen, dass sie die Gesundheit gefährden.

Schon jetzt gibt es Risiken: Die Forschenden bringen zum Beispiel die Massenpaniken mit vielen Toten in Mekka 1990 und 2015 mit Hitzewellen in den Jahren in Verbindung. Sie sagen, die hohen Temperaturen stressen Menschen und machen Paniken in Menschenmassen wahrscheinlicher. Auch die hohe Luftfeuchtigkeit ist ein Problem: Je höher sie ist, desto weniger gut kann sich der Körper durch Schwitzen selber abkühlen - das kann auch zu Gesundheitsproblemen führen.

Die Forschenden empfehlen den Behörden in Saudi-Arabien jetzt, sich besser auf die verschärften Bedingungen vorzubereiten, zum Beispiel mit Wasserfontänen oder indem man weniger Pilger zu den Heiligtümern in Mekka lässt.