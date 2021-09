Forschende erwarten durch den Klimawandel deutlich mehr Extremwetter – und haben in einer Studie ausgerechnet, was das für jeden Einzelnen in Zukunft bedeuten könnte.

Sie haben einen Vergleich aufgestellt: Was jemand an heftigen Wetterereignissen mitgemacht hat, der heute 60 ist – und was ein Kind erleben wird, das in diesem Jahr auf die Welt gekommen ist. Das Ergebnis: Das Neugeborene wird doppelt so viele Waldbrände, dreimal so viele Überschwemmungen und siebenmal so viele Hitzewellen mitbekommen wie die Generation 1960. Die Szenarien fallen weniger schlimm aus, sollte bei der Klimaerwärmung das 1,5-Grad-Ziel eingehalten werden. Dafür sehen Klimaforschende allerdings im Moment in der Politik weltweit kaum Anhaltspunkte.

Das Extremwetter trifft nach der Studie allerdings nicht alle gleich. Demzufolge werden besonders Menschen im Nahen Osten und in Nordafrika darunter zu leiden haben. Aber auch Kleinkinder in Europa werden in ihrem Leben nach der Prognose viermal so viel Extremwetter erleben wie jemand, der heute 60 ist.