Wegen des Klimawandels schwächen sich Hurrikane über dem Festland langsamer ab als früher.

Zwei Forscher aus dem japanischen Okinawa haben für eine Studie 71 Hurrikane ausgewertet, die seit 1967 vom Atlantik auf das Festland gezogen sind. In den 1960er Jahren verloren die Stürme noch innerhalb von 17 Stunden zwei Drittel ihrer Kraft. In der Gegenwart dauert das durchschnittlich fast doppelt so lang.

Die Wissenschaftler erklären sich diese Entwicklung damit, dass die Meerestemperaturen aufgrund des Klimawandels gestiegen seien. Die Meere wirkten deshalb für die Wirbelstürme wie ein Reservetank für Feuchtigkeit. Über wärmeren Meeresoberflächen verdunstet mehr Feuchtigkeit und wärmere Luft kann gleichzeitig mehr Feuchtigkeit aufnehmen.

Da die Hurrikane so mehr ins Landesinnere vordringen, müssten sich auch Städte fernab der Küste auf größere Sturmschäden einrichten als früher.