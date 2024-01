Der Klimawandel macht die Bedingungen für Landwirtinnen und Landwirte weltweit schwieriger. Überschwemmungen und Hitzeperioden werden wohl immer öfter zu Missernten führen.

Die Food System Economics Comission, eine Gruppe von Ökonominnen, Klima- und Gesundheitswissenschaftlern, schlägt deshalb vor, die Landwirtschaft neu aufzustellen. Im Kern geht es darum, dass die Landwirtschaft weniger Treibhausgase produziert - Nutztiere zum Beispiel stoßen viel klimaschädliches Methan aus. Stattdessen soll CO2 durch die Landwirtschaft gebunden werden, indem Gewässer und Wälder geschützt oder Plantagen natürlicher angelegt werden. Außerdem sollen Düngemittel effizienter genutzt und weniger Lebensmittel weggeschmissen werden.

Weniger Hunger, größere Einnahmen?

117 Seiten lang ist ein Bericht der Kommission, der die Änderungen vorstellt und bewertet. Die Modelle der Forschenden zeigen: Durch eine weltweite, klimagerechte Landwirtschaft könnte es über Hundert Millionen weniger Hungerleidende geben und auch weniger übergewichtige Menschen.

Kosten würden die Maßnahmen einige Billionen US-Dollar. Die Forschenden sagen aber, dass die Vorteile für Gesundheit und Klima die Kosten übersteigen und so Geld in anderen Bereichen spart. Unterm Strich gäbe es so einen Gewinn von bis zu 10 Billionen Dollar im Jahr.