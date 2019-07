Eine Studie im Fachmagazin Plos One kommt zu dem Schluss, dass die meisten der größten Städte sich auf eine deutliche Änderung des Klimas, 22 Prozent sogar auf völlig neue Klimaverhältnisse einstellen müssen - und das schon im Jahr 2050. Für die Modellrechnung sind die Forschenden der ETH Zürich davon ausgegangen, dass die globalen Temperaturen im Schnitt um 1,4 Grad ansteigen. Das ist sehr optimistisch: Das Ziel des Pariser Klimaabkommens sieht vor, dass die Temperaturen bis zum Ende des Jahrhunderts nicht über 2 Grad steigen.

In europäischen Metropolen werden die Sommer der Rechnung nach um 3,5 Grad wärmer, die Winter sogar um 4,7 Grad. In London würde es also bald so warm sein wie in Madrid heute und in Paris so wie im australischen Canberra. In tropischen Regionen ändert sich dagegen das Regen-Verhalten. Dadurch wird es sowohl zu stärkeren Dürren und als auch zu heftigeren Überflutungen kommen.