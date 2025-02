Kleine Inselstaaten im Pazifik sind besonders vom steigenden Meeresspiegel bedroht - so auch das kleine Land Nauru.

Die rund 13.000 Einwohnerinnen und Einwohner sollen deshalb in den kommenden Jahren von den Küsten ins Landesinnere umgesiedelt werden. Um das zu finanzieren, verkauft Nauru jetzt Pässe. Wer die Staatsangehörigkeit des Inselstaats haben möchte - und damit auch einen Reisepass, um visafrei in fast 90 Länder zu reisen - zahlt dafür 100.000 US-Dollar. Die Regierung will so in den nächsten Jahren bis zu 43 Millionen Dollar einnehmen.

In anderen Pazifikstaaten wie Vanuatu und Samoa gibt es schon ähnliche Systeme. Fachleute warnen aber, dass Kriminelle die gekauften Pässe nutzen könnten, um in ihrem Heimatland vor der Justiz zu fliehen oder Geld zu waschen.

Die Umsiedlung der Menschen in Nauru ist vor allem deshalb schwierig und teuer, weil die meisten Gebiete im Landesinneren bisher unbewohnbar sind und noch erschlossen werden müssen. Die Regierung geht davon aus, dass das in einer ersten Phase mehr als 60 Millionen US-Dollar kostet.