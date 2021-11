Der Klimawandel wird auch bestimmen, was wir Menschen in Zukunft essen.

Weltweit gesehen könnte das zum Beispiel mehr Weizen sein als bisher und weniger Mais-Produkte. Darauf deuten neue Computersimulationen von Nasa und dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hin. Sie zeigen höhere Temperaturen, veränderte Niederschläge und mehr Kohlenstoff in der Luft, was den Kulturpflanzen schon in den nächsten zehn Jahren extrem zusetzt - schneller als gedacht.

Die Studie fordert Landwirtinnen und -wirte auf, ihren Anbau anzupassen - zum Beispiel dadurch, dass sie den Zeitpunkt der Aussaaten verändern. Oder auch auf andere Pflanzensorten setzen. In südlichen Ländern wird bisher viel Mais angebaut, die Erträge dort könnten wegen Dürren aber um 20 Prozent sinken. Gleichzeitig vermuten die Forschenden, dass die Produktivität bei Weizen steigt. Der gedeiht aber am besten in gemäßigten Klimazonen im Norden. Unterm Strich könnte sich die Armutssituation von Menschen auf der Südhalbkugel also noch verstärken.