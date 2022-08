Temperaturen von 39,4 Grad Celsius oder mehr gelten als gefährliche Hitze.

Im Moment kommen solche Temperaturen noch relativ selten vor - aber bis zum Jahr 2050 wird sich die Anzahl der Tage, an denen es so heiß ist, in mittleren Breiten mehr als verdoppeln. Das schreiben Forschende aus Seattle in den USA in einem Fachmagazin. Zum Vergleich haben sie die Temperaturen zwischen 1979 und 1998 herangezogen. Bis zum Ende dieses Jahrhunderts, also bis zum Jahr 2100, gehen sie sogar davon aus, dass es in mittleren Breiten drei- bis zehnmal so viele heiße Tage geben wird - und zwar auch dann, wenn die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreicht werden sollten. Das halten die Forschenden übrigens (allerdings) für sehr unwahrscheinlich.

Für Menschen in tropischen und subtropischen Regionen wird es voraussichtlich an den meisten Tagen im Jahr gefährlich heiß werden - und an einigen Tagen sogar extrem gefährlich heiß: also über 51,1 Grad.

Die Standards für gefährliche und extrem gefährliche Hitze wurden übrigens laut den Forschenden eigentlich (ursprünglich) für Menschen geschaffen, die in Innenräumen zum Beispiel in Heizräumen arbeiten - und nicht als Temperaturen gesehen, die im Freien auftreten würden.