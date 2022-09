In Frankreich gibt es Empörung über einen Inlandsflug der Fußball-Mannschaft Paris Saint-Germain.

Aus Politik und Wissenschaft kommen Vorwürfe, der Club nehme die Klimakrise nicht ernst. Die Mannschaft war am Wochenende in einem Privatjet zu einem Ligaspiel nach Nantes geflogen - obwohl die Stadt von Paris weniger als 400 Kilometer entfernt ist. Es gibt eine Zugverbindung, die weniger als zwei Stunden dauert.

Auf den Flug angesprochen witzelte PSG-Trainer Christophe Galtier bei einer Pressekonferenz, man werde prüfen, ob die Mannschaft demnächst Strandsegler nutzen könne. Spieler Kylian Mbappe, der auch bei der Pressekonferenz war, bekam einen Lachanfall. Ein Video davon wird gerade häufig in den Sozialen Netzwerken geteilt.

Frankreichs Wirtschaftsminister kritisierte, Ironie sei beim Thema Klimawandel fehl am Platz. Die Pariser Bürgermeisterin forderte die Fußball-Profis auf, endlich aufzuwachen. Eine französische Klimaforscherin rief populäre französische Fußballer dazu auf, Klimabotschafter zu werden.

In Frankreich wird seit Wochen über den Vorschlag diskutiert, den Gebrauch von Privatjets gesetzlich einzuschränken. Die Organisation Attac hatte am Freitag darauf hingewiesen, dass der PSG-Spieler Lionel Messi mit mehr als 50 Flügen im Privatjet einen CO2-Ausstoß von etwa 1500 Tonnen verursacht habe, angeblich so viel wie ein Franzose in 150 Jahren verursacht.

PSG-Trainer Christophe Galtier hat sich für sein Verhalten inzwischen entschuldigt. Er sprach von einem schlechten Witz zur schlechten Zeit, den er bereue. Auch ihm bereite der Klimawandel Sorge und er sei sich der Verantwortung bewusst.