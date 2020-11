Das ist schon lange bekannt. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt festgestellt: Es besteht die Gefahr, dass sich ein Teufelskreis entwickelt: Je wärmer es auf der Erde wird, desto mehr klimaschädliches Methan stoßen Kühe und andere Wiederkäuer aus.

Denn: Wird es durch den Klimawandel heißer, dann hilft das Krankheitserregern. Unter anderem profitieren sie von wärmeren Wintern, in denen sie sich besser halten können. Die mögliche Folge: Nutztiere werden im Schnitt häufiger krank. Bestimmte Arten von Krankheiten führen dann dazu, dass die Tiere mehr Methan ausscheiden. Als Beispiel dafür nennen die Forschenden im Magazin Trends in Ecology and Evolution Bandwürmer bei Schafen und Euter-Entzündungen bei Kühen. Letztere werden oft mit Antibiotika behandelt.

Steigende Temperaturen begünstigen laut den Forschenden aber zusätzlich Resistenzen, das heißt, den Krankheitskeimen machen die Wirkstoffe dann nichts mehr aus.