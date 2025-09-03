Eine lange Mauer im Meer soll Teile von Indonesien gegen den steigenden Meeresspiegel schützen.

Davon hat der indonesische Präsident Prabowo Subianto berichtet, der bei einer Militärparade in Peking zu Gast war. Er sagte nach einem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping, dass die beiden über solche Pläne gesprochen haben. Die Wand im Meer soll an der Nordküste der Insel Java verlaufen. Das Projekt heißt Giant Sea Wall und soll helfen, Indonesien an den Klimawandel anzupassen. Nach Regierungsangaben könnte der Bau 15 bis 20 Jahre dauern und etwa 80 Milliarden Dollar kosten. Inwiefern China dabei helfen könnte, ist nicht bekannt. In Indonesien sind die Pläne umstritten, auch wegen der großen Umweltauswirkungen. Darüber berichtet zum Beispiel The Jakarta Post.

Prabowo traf sich in Peking auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dabei ging es um wirtschaftliche Zusammenarbeit.