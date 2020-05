Forschende aus Österreich haben eine Karpfen-Art acht Monate lang in Aquarien gehalten und untersucht. Bei einer Fisch-Gruppe lag die Wassertemperatur im Tank bei 14 Grad – das ist die natürliche und optimale Umgebungstemperatur für die Fische – bei der anderen Gruppe war das Wasser 20 Grad warm.

Die Fische im wärmeren Wasser entwickelten in den acht Monaten größere Gehirne. Das half ihnen bei der Orientierung und bei der Nahrungssuche aber nicht weiter: Als die Fische in einem Labyrinth Futter finden mussten, schnitten sie schlechter ab als ihre Artgenossen mit den kleineren Gehirnen aus dem kalten Wasser. Die Forschenden sagen, dass das neuronale Netzwerk trotz der Größe der Fischgehirne nicht dichter geworden ist. Die größeren Gehirne brauchen aber mehr Energie. Die Fische sind also im warmen Wasser auf mehr Futter angewiesen, finden es aber schlechter.