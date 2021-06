Die Klimaerwärmung hat Folgen für unsere Gesundheit - und sie ist verantwortlich für Hitzetote.

Eine neue, große Studie zeigt, dass in den letzten 30 Jahren mehr als ein Drittel aller Hitzetoten direkt mit dem Klimawandel zusammenhängen. An der Studie sind viele Forschende aus der ganzen Welt beteiligt. Sie haben insgesamt 30 Millionen Todesfälle aus mehr als 40 Ländern untersucht. Bei den Zahlen haben sie auch berücksichtigt, wie sehr sich die Erde ohne menschlichen Einfluss erwärmt hätte.

Die Ergebnisse zeigen: Ohne den menschlichen Einfluss gäbe es weniger Hitzetote. Und: Die Regionen und Länder, die in der Vergangenheit am wenigsten für den menschgemachten Klimawandel verantwortlich waren, sind heute am stärksten von ihm betroffen. Das sind zum Beispiel Süd- und Mittelamerika, Südostasien, der Iran und Kuwait.