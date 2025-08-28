Forschende der ETH Zürich und Uni Bern haben genauer untersucht, wie der Klimawandel Gewitter in Europa beeinflusst. Dafür haben sie Wetterradar-Daten aus allen europäischen Ländern über viele Jahre in eine Computersimulation einfließen lassen. Im Fachmagazin Science Advances schreiben sie, dass es in Europa insgesamt mehr Superzellen-Gewitter geben wird. Das sind besonders intensive Gewitterzellen mit heftigen Windböen, großen Hagelkörnern und starken Regenfällen.
Zum Beispiel im Alpenraum, wo es jetzt schon etwa 100 Superzellen-Gewitter pro Sommer gibt. Die Forschenden gehen bei einer Erderwärmung von 3 Grad gegenüber dem vorindustriellen Mittel davon aus, dass es nördlich der Alpen, also auch in Deutschland, dann gut 50 Prozent mehr Superzellen-Gewitter gibt, südlich immerhin noch 36 Prozent mehr. Auch in anderen europäischen Regionen nimmt die Superzellen-Wahrscheinlichkeit zu. Dagegen wird es wohl in Portugal, Spanien und dem Südwesten Frankreichs weniger heftige Gewitterstürme geben.