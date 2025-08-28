Ein Gewitter ist einfache Physik: Wenn's warm ist und dabei feuchte Luft nach oben aufsteigt, können Gewitterwolken entstehen - die Tropfen darin reiben aneinander, laden sich auf und die elektrische Spannung entlädt sich in einem Blitz.

Forschende der ETH Zürich und Uni Bern haben genauer untersucht, wie der Klimawandel Gewitter in Europa beeinflusst. Dafür haben sie Wetterradar-Daten aus allen europäischen Ländern über viele Jahre in eine Computersimulation einfließen lassen. Im Fachmagazin Science Advances schreiben sie, dass es in Europa insgesamt mehr Superzellen-Gewitter geben wird. Das sind besonders intensive Gewitterzellen mit heftigen Windböen, großen Hagelkörnern und starken Regenfällen.

Zum Beispiel im Alpenraum, wo es jetzt schon etwa 100 Superzellen-Gewitter pro Sommer gibt. Die Forschenden gehen bei einer Erderwärmung von 3 Grad gegenüber dem vorindustriellen Mittel davon aus, dass es nördlich der Alpen, also auch in Deutschland, dann gut 50 Prozent mehr Superzellen-Gewitter gibt, südlich immerhin noch 36 Prozent mehr. Auch in anderen europäischen Regionen nimmt die Superzellen-Wahrscheinlichkeit zu. Dagegen wird es wohl in Portugal, Spanien und dem Südwesten Frankreichs weniger heftige Gewitterstürme geben.