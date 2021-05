Auch in den Polarregionen ist jetzt Frühling, und wenn der Boden auftaut, könnte er einige Überraschungen parat haben: Zum Beispiel Feuer.

Nach sehr heißen Sommern und intensiven Waldbränden ist es nämlich möglich, dass das Feuer in den Moorboden eindringt und im Winter unter der Schneedecke weiterschwelt. Im Frühjahr entzünden sich diese Zombie-Feuer dann wieder.

Im Fachmagazin Nature schreibt ein Forschungsteam, dass solche Feuer zur Zeit noch relativ selten sind. Sie haben Satellitendaten der rund 20 letzten Jahre ausgewertet. Demnach machen Zombie-Feuer knapp ein Prozent der verbrannten Fläche in der Arktis und Nordwest-Kanadas aus - in sehr heißen Sommern aber auch sehr viel mehr. In einem Jahr waren es sogar fast 40 Prozent.

Weil mit dem Klimawandel die Temperaturen in der Polarregion stark steigen, gehen die Forschenden davon aus, dass solche Zombie-Feuer in Zukunft häufiger vorkommen.