Am Aussterben dieses Tieres war der Mensch wohl ausnahmsweise mal nicht schuld. Für das Ende des Mammuts gibt es wohl andere Gründe.

Nach einer Studie aus Großbritannien waren es nicht Frühmenschen, die die Mammuts vor mehr als 4000 Jahren ausgerottet haben. Die Klimaveränderungen sollen es gewesen sein – und zwar die nach der letzten Eiszeit. Sie sorgten dafür, dass Steppen verschwanden. Es folgten Wälder und Feuchtgebiete, mit denen die Tiere offenbar nicht zurechtkamen. Die Mammuts fanden dort wohl nicht mehr genug zu fressen. Aus Sicht der Forschenden, weil sie sich nicht schnell genug anpassen konnten.

Das Wissenschaftsteam schließt auf diese Entwicklung aus mehr als 500 Bodenproben, die es in arktischen Gebieten genommen hat. In diesen wurde das Erbgut von praktisch allem analysiert, was zu finden war – und so auf das Leben des Mammuts in seiner Umwelt geschlossen.