Wenn uns eine Hitzewelle trifft, dann suchen wir uns einen kühlen Platz.

Auch Menschenaffen scheinen sich an steigende Temperaturen anzupassen: Sie verschieben Aktivitäten vom Tag in die Nacht oder sitzen in Höhlen oder kleinen Tümpeln, um sich abzukühlen. Ein Wissenschaftsteam der Haramaya Universität in Äthiopien schreibt im Magazin Plos Climate, dass Menschenaffen in Zukunft immer häufiger mit den Auswirkungen des Klimwandels kämpfen werden. Sie haben Klimadaten von mehr als 300 Standorten in Afrika analysiert - aus der Vergangenheit und Prognosen für die Zukunft.

Ergebnis: Menschenaffen wird der Klimawandel stark treffen - an allen Standorten wird es wärmer werden, es wird mehr Hitzewellen, Überschwemmungen und Strakregen werden fast überall zunehmen, aber auch die Trockenperioden werden länger. Die Forschenden sagen: Zwar wurden schon Verhaltensänderungen beobachtet, aber ob das ausreicht, um den Klimawandel zu überleben, ist fraglich. Zumal die Tiere während der Hitzewellen mit Menschen und deren Nutztieren etwa um Wasser konkurrieren werden.