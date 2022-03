So könnte man eine Mikrobe nennen, die im Ozean östlich von Australien entdeckt und genauer beschrieben wurde. Der Einzeller frisst sozusagen Kohlenstoff und lässt ihn dann auf den Meeresboden sinken. Das funktioniert laut dem Team auch, wenn sich die Ozeane erwärmen und saurer werden.

Möglich ist das über Photosynthese. Die Einzeller sondern dann Schleim ab, in dem Kohlenstoff und andere Partikel in die Tiefe sinken. Die Forschenden der Technischen Uni Sydney (UTS) schreiben, dass das besondere an der Mikrobe ist, dass sie auch andere Mikroben fressen kann. Dadurch kann sie in Regionen vorkommen, die kaum noch Nährstoffe haben.

Womöglich können die Meere mit ihrer Hilfe mehr Kohlenstoff aus der oberen Wasserschicht binden als bisher angenommen wurde. Eine der Autorinnen schließt auch nicht aus, dass die Mikroben eines Tages sogar gezielt hergestellt werden könnten, um den Ozeanen zu helfen, noch mehr Kohlenstoff sinken zu lassen. Bis das so weit ist, müssen aber noch weitere Details geklärt werden.