Das Great Barrier Reef vor der Ostküste Australiens leidet unter dem Klimawandel.

Eine Folge davon ist nämlich wärmeres und saureres Meerwasser - dadurch gerät das Riff unter Stress, die Korallen bleichen aus und sterben ab. Aber: Forschende aus Hobart haben vielleicht eine Lösung, wie man das verhindern kann - oder zumindest zeitlich ein bisschen aufschieben.

In den Environmental Research Letters schreiben die Forschenden über die Ergebnisse eines Modellversuchs: In dem haben sie simuliert, was es bringen würde, wenn Schiffe, die eh am Great Barrier Reef vorbeifahren, dabei einen alkalisch machenden Stoff absondern würden. Dafür könnte man zum Beispiel das Mineral Olivin nehmen. Die Idee ist, dass das Olivin die chemische Verschiebung ausgleicht, die passiert, wenn der Ozean Kohlenstoff aufnimmt.

In dem Modellversuch klappte das: Durch das Olivin würde das Meerwasser entsäuert - und dieser Effekt würde fast das komplette Great Barrier Reef auf einer Länge von rund 2000 Kilometern erreichen.

Den Forschenden zufolge könnte so die erwartete Übersäuerung an 250 Riffen vor Ort zehn Jahre lang ausgeglichen oder nach hinten geschoben werden.