Bisher schwören Kaffee-Fans auf Arabica-Bohnen - und in zweiter Linie auch auf Robusta. Durch die Erderwärmung könnten aber alte Sorten zurückkommen.

Zum Beispiel der Liberica-Kaffee - und vor allem die Variante "Excelsa". Die Sorte stammt aus West- und Zentralafrika und war um kurz vor 1900 schon mal sehr wichtig im Kaffeehandel - weil damals der Kaffeerost-Pilz viele Arabica-Plantagen in Asien zerstört hatte. Dann sorgte Brasilien aber für die Rückkehr des Arabica-Kaffees, und Liberica wurde kaum noch angebaut. Ein Forschungsteam hat sich in einer Studie im Fachjournal Nature Plants jetzt die Chancen der alten Sorte auf ein Comeback angeschaut. Es sieht gute Chancen beim laufenden Klimawandel. Denn Liberica kommt besser mit Dürre und anderen Wetterproblemen klar. Außerdem fallen die reifen Kaffeebeeren nicht so schnell von der Pflanze (was die Ernte einfacher macht). Es gibt aber auch Nachteile - die Kaffeebeeren haben eine härtere Außenhaut und fermentieren nach der Reife sehr schnell, was den Geschmack verderben kann.