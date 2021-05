Je stärker sich die Erde erwärmt, desto wichtiger werden neu gezüchtete Nutzpflanzen-Sorten.

Das sagt ein internationales Wissenschaftsteam. Die Forschenden haben in verschiedenen Szenarien berechnet, welchen Effekt der Klimawandel auf die vier aktuell wichtigsten Nutzpflanzen hat: Reis, Weizen, Mais und Soja. Dabei kam raus, dass die Landwirtschaft eine mäßige Erwärmung von 1,4 Grad bis zum Jahr 2100 noch ganz gut bewältigen kann. Dabei könnten die Erträge sogar zum Teil steigen, weil sich mehr CO2 in der Atmosphäre auf manche Nutzpflanzen positiv auswirken kann.

Wenn sich die Erde allerdings stark oder sehr stark erwärmt, dann bräuchte man auf knapp der Hälfte der Ackerflächen neue Züchtungen, die besser an die Bedingungen angepasst sind. Solche neuen Sorten könnten die Erträge in einigen Teilen Europas, Chinas und Russlands erheblich steigern. In anderen Weltregionen würden dagegen auch angepasste Nutzpflanzen nichts bringen, weil es generell zu trocken wäre – zum Beispiel in der Türkei, Nordostbrasilien, Texas, Kenia und in manchen Teilen Indiens.