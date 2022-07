Der Klimawandel sorgt dafür, dass Ökosysteme weltweit immer mehr "Durst" haben.

So könnte man das Ergebnis einer Studie vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena zusammenfasen. Die Forschenden sagen: Früher hing das maximale Wachstum etwa von Wäldern in den meisten Regionen davon ab, wieviel Sonnenenergie sie abbekamen. Inzwischen ist der begrenzende Faktor in den meisten Gegenden aber das Wasser. Anders gesagt: In den betroffenen Regionen wachsen die Pflanzen weniger stark, als sie eigentlich könnten, weil sie nicht an Wasser kommen. Davon sind laut den Forschenden inzwischen auch stark bewaldete Gebiete wie der Amazonas-Regenwald oder Wälder in Mitteleuropa betroffen, wo es das Problem früher nicht gab.

Die Forschenden warnen, dass der Klimawandel über diesen Effekt langfristig die Ökosysteme gefährdet. Und das könnte die Nahrungsmittel- und Wasserknappheit noch verschärfen und die Erderwärmung weiter anheizen.