Und zwar liegt das an Pistolenkrebsen. Ein Forschungsteam aus den USA sagt, dass diese Krebse in wärmerem Wasser ihre Knallgeräusche häufiger und lauter machen. Die erzeugen sie mit ihren Scheren - vermutlich, um zu kommunizieren, ihr Revier zu verteidigen und um Beutetiere zu töten. Die Forschenden haben Versuche mit Pistolenkrebsen in Wasserbehältern bei verschiedenen Temperaturen gemacht.

Je wärmer das Wasser, desto mehr und lauter das Knallen. Das Team erklärt sich das damit, dass die Krebse, die zur Familie der Garnelen gehören, Kaltblüter sind. Das bedeutet, dass ihre Körpertemperatur und Aktivität größtenteils von ihrer Umgebung bestimmt werden. Vergleichbar ist das mit Ameisen, die bei wärmeren Temperaturen schneller laufen können als bei kaltem Wetter.

Die Forschenden warnen, dass die lauteren und häufigeren Knallgeräusche Ortungssysteme von Schiffen und Fische in ihrer Kommunikation stören könnten.