Die Fähigkeit sich anzupassen wird für viele Meeresorganismen in den nächsten Jahrzehnten überlebenswichtig sein.

Denn wie eine Studie aus den USA zeigt, werden sich die Bedingungen an der Oberfläche der Ozeane bis zum Jahr 2100 drastisch verändern. Für die Untersuchung hat ein Wissenschaftsteam mithilfe von Messdaten und einem Klima-Ozean-Modell rekonstruiert, wie sich Temperaturen, pH-Wert und CO2-Gehalt in den oberen Wasserschichten der Meere weltweit seit dem Jahr 1800 verändert haben. Auf der Grundlage erstellte das Team dann Prognosen für das Jahr 2100: Einmal unter der Annahme, dass Klimaschutzmaßnahmen einen gewissen Erfolg haben - und einmal unter der Annahme, dass die Erde sich bis dahin unkontrolliert erwärmt.

In beiden Fällen gibt es starke Veränderungen: Im ersten Szenario verschwinden 36 Prozent der bisher bekannten klimatischen Bedingungen an der Meeresoberfläche ganz. Im zweiten Szenario sind es sogar bis zu 95 Prozent. Das bedeutet, dass es zu völlig neuartigen Klimabedingungen kommen wird, an die kein Organismus bisher angepasst ist - und dass es für sie kaum mehr möglich sein wird auf andere Gebiete auszuweichen.

Laut den Forschenden ist ihre Prognose sogar noch konservativ: Andere wichtige Aspekte, die zum Beispiel die Meereschemie oder die Nahrungsverfügbarkeit in den Meeren betreffen, hätten sie in ihrem Modell nämlich gar nicht berücksichtigt.